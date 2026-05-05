Nottingham Forest s-a impus în fața lui Chelsea, scor 3-1, într-un meci din runda 35 de Premier League.

Pe lângă spectacolul oferit de cele două echipe, accidentarea lui Morgan Gibbs-White a atras atenția asupra meciului din Premier League.

În minutul 61 al partidei de pe „Stamford Bridge”, jucătorului lui Nottingham Forest și portarul lui Chelsea, Robert Sanchez s-au lovit cap în cap, după ce au încercat să ajungă la o minge trimisă peste apărarea „albaștrilor”.

Cei doi nu au putut continua partida și au fost înlocuiți în minutul 66 și au postat ulterior mesaje prin care au anunțat că sunt în regulă.

Gibbs-White a postat o poză în care se poate vedea că a „căpătat” o tăietură adâncă, ținută laolaltă de copci care porneau de pe frunte până la rădăcina nasului, însoțită de vânătăi semnificative în jurul ochilor.

„Mulțumesc pentru mesaje. Ce victorie! Felicitări, Taiwo Awoniyi.”, a scris Morgan Gibbs-White pe pagina sa de Instagram.

De cealaltă parte, Robert Sanchez a fost și el „avariat”, dar nu la fel de rău ca mijlocașul englez. Portarul are o tăietură în zona frunții, dar s-a intervenit cu copci și în cazul său.

„Văd că ai ieșit mai rău decât mine; sper că ești bine, Morgan Gibbs-White”, a reacționat Robert Sanchez după meci.