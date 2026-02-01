Nottingham Forest - Crystal Palace din etapa 24 din Premier League a fost un meci cu de toate.
Primul gol a venit foarte devreme, marcator Morgan Gibbs-White în minutul 5 pentru gazde.
”Pădurarii” au pierdut însă controlul partidei după eliminarea lui Neco Williams, la finalul primei reprize (45).
A urmat egalarea în prelungirile primei părți, Ismaila Sarr din penalty (45+2), iar 1-1 de la pauză a rămas și scorul final, prea puțin pentru Nottingham Forest, care este prima deasupra locurilor care duc la retrogradarea în Championship.