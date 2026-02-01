VIDEO EXCLUSIV Nottingham Forest - Crystal Palace, meci cu de toate! Gol devreme, roșu și penalty decisiv în prelungiri

Nottingham Forest - Crystal Palace, meci cu de toate! Gol devreme, roșu și penalty decisiv în prelungiri Premier League
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

Nottingham ForestCrystal PalaceMorgan Gibbs-Whiteneco williamsismaila sarr
Nottingham Forest - Crystal Palace din etapa 24 din Premier League a fost un meci cu de toate.

Primul gol a venit foarte devreme, marcator Morgan Gibbs-White în minutul 5 pentru gazde.

”Pădurarii” au pierdut însă controlul partidei după eliminarea lui Neco Williams, la finalul primei reprize (45).

A urmat egalarea în prelungirile primei părți, Ismaila Sarr din penalty (45+2), iar 1-1 de la pauză a rămas și scorul final, prea puțin pentru Nottingham Forest, care este prima deasupra locurilor care duc la retrogradarea în Championship.

Rezumatul partidei Nottingham Forest - Crystal Palace 1-1

Clasamentul din Premier League

Clasamente oferite de Sofascore
