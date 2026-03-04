Meciul dintre Manchester City și Nottingham Forest s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, astfel că ”cetățenii” s-au distanțat de primul loc din Premier League, ocupat de Arsenal.

Morgan Gibbs-White a semnat reușita meciului în minutul 56. La scorul de 1-0 pentru Manchester City, atacantul lui Forest a înscris superb cu călcâiul, printre picioarele lui Ruben Dias.

Ginaluigi Donnarumma a fost surprins de execuția lui Gibbs-White și nu a putut să intervină.

VIDEO - Golul marcat de Gibbs-White, în Manchester City - Nottingham Forest