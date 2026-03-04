VIDEO S-a marcat golul sezonului în Premier League! Donnarumma n-a înțeles nimic

S-a marcat golul sezonului în Premier League! Donnarumma n-a înțeles nimic Premier League
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

manchester city - nottingham forestManchester CityNottingham ForestMorgan Gibbs-White
Meciul dintre Manchester City și Nottingham Forest s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, astfel că ”cetățenii” s-au distanțat de primul loc din Premier League, ocupat de Arsenal.

Morgan Gibbs-White a semnat reușita meciului în minutul 56. La scorul de 1-0 pentru Manchester City, atacantul lui Forest a înscris superb cu călcâiul, printre picioarele lui Ruben Dias.

Ginaluigi Donnarumma a fost surprins de execuția lui Gibbs-White și nu a putut să intervină.

VIDEO - Golul marcat de Gibbs-White, în Manchester City - Nottingham Forest

Arsenal mai face un pas spre titlu, după ce City s-a împiedicat

În următoarea rundă din Premier League, Arsenal va juca pe teren propriu cu Everton, în timp ce Manchester City se va duela cu altă echipă care se luptă în zona retrogradării, West Ham.

Pentru Arsenal, acesta poate fi un sezon istoric. Titlul în Premier League este așteptat de ”tunari” de 22 de ani. În 2004, când echipa pregătită atunci de Arsene Wenger câștiga titlul, clubul juca pe ”bătrânul” Highbury, demolat după apariția stadionului Emirates.

