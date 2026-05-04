Premier League, cel mai tare campionat din lume, se incinge și mai mult pe ultima sută de metri! Pentru că lupta e pe muchie de cuțit. Atât pentru supremație, cât și în ceea ce privește evitarea retrogradării.

Penultimul meci din runda cu numărul 35, Chelsea – Nottingham Forest (astăzi, ora 17:00, VOYO) are o miză foarte mare pentru „supraviețuire“. Pentru că formația vizitatoare e printre cele amenințate cu retrogradarea.

În acest context, partida de pe „Stamford Bridge“ e una crucială și pentru Drăgușin și colegii săi de la Tottenham. Formația londoneză tocmai a „decolat“ în clasament, după cum Sport.ro a arătat aici, și speră să aibă parte de o etapă perfectă, în cazul înfrângerii lui Forest. Pentru că astfel ar avea șansa de a depăși și această rivală în clasament, în urma rezultatelor din etapa următoare.

De partea cealaltă, Chelsea, în mare criză, cu cinci înfrângeri succesive în Premier League, e în căutarea redresării pentru a rămâne în cursa pentru obținerea unui loc de cupele europene.

