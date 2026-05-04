Londonezii s-au văzut conduși pe Stamford Bridge cu 0-2 în minutul 15. Lovitura de cap a lui Awoniyi a deblocat tabela după doar două minute, iar penalty-ul lui Igor Jesus a dublat avantajul oaspeților.

Primă repriză de coșmar pentru Chelsea cu Nottingham

Ceea ce a fost mai rău s-a întâmplat însă abia în minutul 45, când mijlocașul „albaștrilor”, Jesse Derry (18 ani), debutant în Premier League, a fost lovit în cap cu fruntea de către Zach Abbott, fundașul lui Nottingham.

Arbitrul Anthony Taylor a dictat penalty fără să ezite pentru Chelsea, însă au urmat momente de coșmar pentru Chelsea.

Din rău în mai rău pentru londonezi

Jesse Derry a fost scos conșitent pe targă după nouă minute de îngrijiri medicale, fiind înlocuit cu Liamp Delap, după ce a avut nevoie inclusiv de un tub de oxigen!

Și Zach Abbott, autorul faultului, a fost schimbat preventiv cu Neco Williams, în minutul 45+5, însă jucătorul lui Nottingham a putut să părăsească terenul pe picioare.

Vizibil marcat de ce s-a întâmplat cu coechipierul său, Cole Palmer a ratat penalty-ul obținut de Derry. Portarul Sels i-a scos șutul în minutul 45+10, iar cinci minute mai târziu s-a încheiat prima parte a jocului.