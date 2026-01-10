Zilele trecute, Gigi Becali anunța că FCSB este în negocieri cu un jucător român din străinătate, care poate fi folosit și pentru respectarea regulii U21.

Luca Szimionaș, fotbalistul pentru care FCSB ar negocia

În momentul de față, FCSB se poate baza pentru regula U21 pe jucători precum Mihai Toma, Ionuț Cercel și Alexandru Stoian, însă roș-albaștrii vor să se întărească pentru a doua parte a sezonului.

Surse din Italia susțin că fotbalistul pentru care campioana României negociază în aceste zile este Luca Szimionaș, un mijlocaș central în vârstă de 19 ani, care evoluează pentru Hellas Verona.

Szimionaș și-a făcut o parte a junioratului la Ripensia Timișoara și a ajuns la Hellas Verona în 2022. În momentul de față, Szimionaș evoluează pentru echipa U20 a celor de la Verona și este cotat la 250.000 de euro.

În acest sezon, Luca Szimionaș a strâns 18 meciuri și a contribuit cu un gol și o pasă decisivă.

Luca Szimionaș a evoluat pentru reprezentativele de juniori ale României și a debutat la naționala U21 sub comanda lui Costin Curelea.

Ce a declarat Gigi Becali despre negocierile cu fotbalistul român U21 din străinătate

”U21 e Toma. Mai e și Stoian, care se descurcă bine, trebuie doar să corecteze ceva. El e atacant, se demarcă între linii. Nu în stânga, dar vârf. Mai e și ăla de la Cluj, despre care le-am spus să-l ia, David Popa.

Mai negociem acum cu un jucător U21 din afară. E român. După orice jucător spun eu, sar toți călare pe el. Nu mai spun nimic, nu spun nimic, că îl vor și alții după aia. Chiar tot ce spun eu vreți să luați și voi? O să vedeți cine e”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

