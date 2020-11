ANUNT OFICIAL! George Ogararu a preluat functia de manager al Stelei! Primele declaratii ale fostului fotbalist 

CSA Steaua se lupta sa promoveze in Liga 2, iar acum are un nou aliat.

George Ogararu este noul manager al sectiei de fotbal CSA Steaua. Fostul fundas al Stelei se va ocupa de Centrul de Copii si Juniori, pe care vrea sa il formeze dupa modelul clubului Ajax.

"Sunt bucuros ca m-am intors acasa, acolo unde am crescut, si este o mare bucurie. Sunt cateva momente importante in viata mea iar acesta este unul dintre ele.

Recunosc ca dorinta domnului comandant si a suporterilor Stelei a contat foarte mult, sper sa reusim impreuna sa ducem clubul unde merita si unde ii este locul.

In masura in care Daniel are nevoie de mine, sunt acolo ca sa-l ajut. Pentru dezvoltarea Academiei imi doresc sa creez un model pentru Romania, unul deosebit asa cum am vazut in Occident", a declarat George Ogararu pentru Steaua TV.

Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a Asociatiei Stelistilor 47.

Antrenorul Daniel Oprita a vorbit despre numirea lui George Ogararu si a tinut sa precizeze ca el se va ocupa in continuare de echipa mare.

"Am avut o discutie cu domnul comandant, cu George, mi-am spus parerea, am lamurit lucrurile si cu el. Eu raspund doar de echipa mare, am in contract un obiectiv pe care sa-l duc la bun sfarsit.

Daca nu realizez acest obiectiv contractul meu se va termina. De aceea, eu ma ocup de echipa mare, de antrenamente, de tot. In rest, vreau sa am o colaborare buna cu George Ogararu, mi-a fost coleg si ii urez bun venit", a spus Daniel Oprita.