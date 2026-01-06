Solskjaer ar fi alesul fanilor lui United pentru înlocuirea lui Amorim

După demiterea lui Ruben Amorim, conducerea lui Manchester United se gândește serios să-l repună în funcție pe Ole Gunnar Solskjaer, măcar ca interimar până în vara anului viitor. Acesta ar avea suportul fanilor, deși pe lista conducerii se mai află Oliver Glasner (Crystal Palace), Roberto De Zerbi (Ol. Marseille), Enzo Maresca (liber de contract, ultima dată la Chelsea), Darren Fletcher (actualul antrenor interimar), Gareth Southgate (liber de contract, ultima dată selecționer al Angliei) și Michael Carrick (liber de contract, ultima dată la Middlesbrough).



Managerul norvegian a jucat pentru "Diavolii Roșii", apoi a fost antrenor al echipei secunde și manager al formației de seniori. În ultima funcție, a condus-o pe United în 168 de partide (91 victorii, 37 remize, 40 înfrângeri), terminânnd pe locul al șaselea (2018-2019), al treilea (2019-2020) și al doilea (2020-2021) în Premier League, jucând finala Europa League (1-1, 10-11 d.l.d. cu Villarreal) și atingând semifinalele EFL Cup (x2), FA Cup și Europa League (2019-2020). După demiterea sa, în noiembrie 2021, United a mai avut cinci antrenori, respectiv Michael Carrick (interimar), Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy (interimar) și Ruben Amorim.



Solskjaer a antrenat ultima dată la Beșiktaș

Ole Gunnar Solskjaer (52 de ani) este născut la Kristiansund și a evoluat ca atacant pentru Clausenengen (1990-1995), Molde (1995-1996) și Manchester United (1996-2007). Are 67 de selecții și 23 de goluri pentru naționala de seniori a Norvegiei. În palmares are Premier League (x6), FA Cup (x2), Community Shield (x2), Champions League (1), Cupa Intercontinentală (1) și Kniksen Awards - Kniksen of the Year (1996).



Ca antrenor a lucrat pentru Manchester United U21 (2008-2010), Molde (2011-2014, 2015-2018), Cardiff City (2014), Manchester United (2018-2021) și Beșiktaș (2025). În palmaresul de antrenor are Premier Reserve League (2009-2010), Tippeligaen (2011, 2012), Norwegian Football Cup (2013), o finală de Europa League (2018), Kniksen Award - Coach of the Year (2011, 2012), Peer Gynt Prize (2009), Premier League Manager of the Month (ianuarie 2019) și Royal Norwegian Order of Saint Olav (clasa I / 2008).

Foto - Getty Images

