Gest neașteptat al lui Ronaldo după ce i-a criticat dur pe coechipierii săi! Ce a făcut starul lui United

„Diavolii roșii” sunt pe locul 4 în Premier League, cu 38 de puncte obținute în 22 de meciuri jucate, având cu 19 puncte mai puțin decât liderul Manchester City. Situația nu este deloc pe placul lui Cristiano Ronaldo, revenit la finalul verii pe Old Trafford.

Obișnuit cu performanța la nivel înalt și rezultatele pozitive, dar având și o foame mare de trofee, în ciuda vârstei sale, Ronaldo nu este deloc mulțumit cu ce se întâmplă la United și a ezitat să expună acest lucru. Superstarul portughez și-a criticat dur coechipierii, în special pe cei tineri, pentru atitudinea arătată atât în timpul meciurilor, cât și la antrenamente.

Renumit deja pentru modul intens în care se antrenează și orele petrecute în sală, portguhezul le-a reproșat tinerilor că nu se preocupă mai mult în acest sens și nu rămân să se antreneze în sală după meciuri sau la finalul antrenamentelor.

Gest neașteptat al lui Cristiano Ronaldo



Declarațiile sale, dar și gesturile din teren, au provocat o stare de tensiune în vestiarul lui Manchester United, coechipierii săi fiind cu adevărat nemulțumiți de atitudinea lui. Ronaldo însă este conștient că echipa trebuie să rămână unită pentru a face performanță, astfel că pentru a readuce „pacea” a făcut un gest neașteptat.

Conform presei engleze, Cristiano Ronaldo s-a alăturat grupului de WhatsApp în care se află fotbaliștii tineri ai lui Manchester United. Portughezul intră în discuțiile lor, în încercarea de a-i apropia pe fotbaliștii precum Rashford, Elanga sau Lingard.

„Câțiva dintre jucătorii tineri preferă să comunice pe WhatsApp. Nu sunt niciodată fără telefoanele lor și în mod obișnuit schimbă multe mesaje, își trimit glume și clipuri amuzante, vorbesc despre jocuri pe calculator sau muzică.

Ronaldo are aproape de două ori vârsta unora dintre ei, are patru copii și o logodnică gravidă. E diferit față de ei, care sunt abia la începutul carierei. Unii sunt ușor eclipsați de el, însă sunt fericiți că a decis să intre în grup și încântați că le scrie tuturor. Îl face mult mai uman asta, mai ales în momente precum acesta, când câțiva dintre cei tineri nu sunt în cea mai bună formă”, a dezăluit o sursă din club pentru The Sun.

Criticile dure ale lui Cristiano Ronaldo pentru coechipierii săi



„Nu accept ca mentalitatea noastră să fie că ne putem mulțumi cu o poziție mai jos de locul trei. Clubul trebuie să se schimbe, eu știu ce trebuie să facem, dar nu o să o spun aici pentru că e nu e corect să fac asta. Nu vreau să fiu aici și să ne luptăm pentru locul șase.

Trebuie să ne luptăm pentru trofee, să fim competitivi. Rangnick face o treabă bună. Desigur, nu suntem mulțumiți cu locul 6, 7 sau 8. Cred că dacă ne schimbăm mentalitea, putem să realizăm lucruri mari", a declarat starul portughez.