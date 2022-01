Tevez, acum în vârstă de 37 de ani, liber de contract, a fost coleg cu Leo Messi la naționala Argentinei în perioada 2005-2015, iar cu Cristiano Ronaldo a împărțiat vestiarul la Manchester United în intervalul 2007-2009.

Messi sau Ronaldo? Carlos Tevez a jucat cu ambii și a dat răspunsul

Având în vedere statutul său privilegiat, Tevez nu a putut evita întrebarea clasică: Messi sau Ronaldo? Triplul campion al Angliei a preferat să nu supere pe nimeni și a avut cuvinte mari pentru ambii fotbaliști, care evoluează la cel mai înalt nivel și în prezent.

"Sunt doi jucători extraordinari. M-am simțit bine alături de amândoi și am învățat multe de la ei. Alături de Cristiano am petrecut mult timp zi de zi, iar cu Leo am jucat la echipa națională.

Sunt de pe altă planetă! Sunt în continuare în elita fotbalului, iar asta este foarte dificil. Sunt de admirat și trebuie să ne scoatem pălăria în fața unor jucători de tipul lor", a spus Carlos Tevez, potrivit TyC Sports.

În cadrul aceluiași interviu, Tevez a fost întrebat și pe cine ar alege între cei doi fotbaliști legendari ai Argentinei, Diego Maradona și Lionel Messi, iar răspunsul a fost unul asemănător: "Ambii. În vremuri diferite, dar ambii".

Carlos Tevez a jucat ultima oară în Argentina, la Boca Juniors, iar din iulie 2021 este liber de contract. Întrebat dacă are de gând să se retragă, atacantul a răspuns sincer: "Am încetat să mai joc acum șapte luni. Mă bucur alături de familie. E deja finalul lunii ianuarie, fac 38 de ani săptămâna viitoare, îmi e foarte greu să mai joc".

76 de meciuri și 13 goluri a strâns Carlos Tevez la naționala Argentinei

Crescut la Boca Juniors, Tevez a mai jucat pentru Corinthains, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus și Shanghai Shensua.