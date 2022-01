Seară neagră pentru Ronaldo, chiar când a fost căpitan după 14 ani la United! A fost învins de golul unui compatriot

UPDATE 21:30 Manchester United a pierdut meciul cu Wolves, 0-1. Unicul gol al partidei a fost înscris de Joao Moutinho (35 ani), cu un șut din afara careului.

Elevii lui Rangnick nu au reușit să amenințe poarta lui Wolves în cele 96 de minute de joc, iar acest eșec i-a poziționat pe locul 7 în campioant, cu 31 de puncte după 19 etape.

Manchester United o va întâlni în primul meci din 2022 pe Wolves, în etapa a 19-a din Premier League. Acest duel are o însemnătate aparte pentru Cristiano Ronaldo (36 ani).

Ralf Rangnick a decis să înceapă partida cu Phil Jones (29 ani) în centrul apărării, în locul căpitanului de drept, Harry Maguire (28 ani), care a acuzat probleme medicale la încălzire. Astfel, banderola a ajuns la Cristiano Ronaldo, care a bifat al doilea meci în care este căpitan la Manchester United, primul fiind în urmă cu 14 ani.

March 19, 2008: Ronaldo captains Manchester United for the first time

January 3, 2022: Ronaldo captains Manchester United for the second time pic.twitter.com/pOyycf4uDN