GENIAL! In seara OSCARURILOR, jucatorii lui Tottenham au devenit protagonistii celor mai celebre FILME! "Son in 60 de secunde" sau "SuperJAN!" AU DEVENIT VIRALE

Tottenham a postat postere de filme inspirata de Premiile Oscar, care au fost decernate in aceasta dimineata.

Clubul englezesc si-a umplut pagina de Facebook cu posterele unora dintre cele mai celebre filme de la Hollywood, pe care apar jucatorii lui Tottenham, iar titlurile acestora sunt schimbate in functie de numele lor.

Echipa lui Mourinho se bucura de pauza de iarna din Premier League, inaintea confruntarii cu Aston Villa, care are loc duminica. Echipa de social media a englezilor nu a avut pauza, cu toate astea, insa postarile lor au atras simpatia oamenilor imediat.

Un exemplu de postare este filmul "Gone in 60 Seconds" (Dispari in 60 de secunde), al carui protagonist este Nicolas Cage, a fost schimbat cu "Son in 60 Seconds", cu referire la Heung-min Son. Filmul care il are protagonist pe Adam Sandler, "Happy Gimore" s-a transformat in "Happy Gilmoura", cu referire la brazilianul Lucas Moura.