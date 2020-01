Primul TRANSFER GIGANT din era Mourinho la Tottenham! Cluburile s-au inteles, iar jucatorul e in drum spre Londra! Cine ajunge sub comanda antrenorului portughez

Tottenham e pe cale sa perfecteze un transfer urias.

Formatia antrenata de Jose Mourinho, Tottenham Hotspur, e pe cale sa perfecteze transferul lui Steven Bergwijn (22 de ani), atacantul celor de la PSV Eindhoven. Suma de transfer se ridica la 30 de milioane de euro, potrivit The Guardian. Oferta a fost confirmata si de presedintele celor de la PSV, Toon Genbrands, care a spus ca oferta a fost acceptata de clubul olandez in conditiile in care in atentia lor a intrat si Patrick van Aanaholt de la Crystal Palace, pe care il vad principalul inlocuitor pentru Bergwijn.

35 de milioane de euro este cota lui Bergwijn, in acest moment, pe transfermarkt.com