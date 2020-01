ULTIMA ORA | Se pregateste transferul SECOLULUI! Tottenham i-a stabilit pretul lui Harry Kane! Ce club URIAS e gata sa il cumpere pentru a construi un atac STELAR

Tottenham i-a fixat pretul lui Harry Kane.

Echipa antrenata de Jose Moruinho, Tottenham Hotspur, este gata sa se desparta de Harry Kane (26 de ani). Acestia i-au fixat pretul, iar cine vrea sa il cumpere trebuie sa ofere 160 de milioane de euro, potrivit Calciomercato. Potrivit sursei citate, campioana Italiei, Jvuentus Torino, ar vrea sa il cumpere pe Kane. Torinezii sunt pregatiti sa ofere insa o suma mai mica, dar sa ii includa in afacere si pe Emre Can si Adrien Rabiot, jucatori care au sanse extrem de mari sa plece de la echipa antrenata de Maurizio Sarri.

In acest moment, Harry Kane este cotat la 150 de milioane pe transfermarkt.com si a marcat 27 de goluri in 31 de meciuri in actuala stagiune pentru echipa de club si nationala Angliei.