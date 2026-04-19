- Cele mai importante faze din Manchester City - Arsenal, din runda 33 de Premier League, pot fi urmărite pe Sport.ro, iar meciul în format LIVE pe platforma VOYO.
Manchester City este în fața unei oportunități uriașe. În cazul unui succes s-ar apropia și mai mult de liderul Arsenal și se poate considera că lupta la titlu este relansată, cu trei etape înainte de finalul sezonului.
Chiar dacă Arsenal nu ar deveni matematic campioană în cazul unei victorii pe Etihad, organizatorii au decis să aducă trofeul Premier League, care a atras toate privirile fanilor.
Manchester City - Arsenal | Echipele de start:
- Man. City: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly - Silva, Rodri - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland
- Rezerve: Trafford - Ait-Nouri, Ake, Foden, Marmoush, Nico, Reijnders, Savinho, Stones
- Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Zubimendi, Rice - Madueke, Havertz, Eze
- Rezerve: Kepa, Dowman, Gabriel Jesus, Gyokeres, Lewis-Skelly, Martinelli, Norgaard, Trossard, White
Manchester City vine după victoria 3-0 din meciul cu Chelsea, din runda trecută de Premier League. Cetățenii se află pe locul doi în clasament, la șase „lungimi” de Arsenal, dar au un meci în minus.
De cealaltă parte, „tunarii” sunt lider în Premier League cu 70 de puncte. Arsenal vine după înfrângerea din etapa trecută cu Bournemouth, scor 1-2.
Ultimul duel direct dintre cele două combatante la titlul din Premier League a avut loc în EFL Cup și s-a încheiat cu victoria echipei lui Pep Guardiola, scor 2-0.