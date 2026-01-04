VIDEO EXCLUSIV Fulham - Liverpool 2-2 | BOMBA de la distanță care a răpit victoria „cormoranilor”! Spectacol și în celelalte meciuri din Premier League

Liverpool a remizat, scor 2-2, în deplasarea de la Fulham, într-un meci din runda a 20-a din Premier League.

Everton - Brentford 2-4, Newcastle - Crystal Palace 2-0 și Tottenham - Sunderland 1-1 au fost celelalte meciuri din Premier League care au avut loc de la 17:00.

Liverpool a scăpat victoria „printre degete”! Golul senzațional, luat la ultima fază

„Cormoranii” au avut o deplasare complicată pe Craven Cottage, iar elevii lui Arne Slot s-au lămurit de acest lucru când Harry Wilson a deschis scorul în minutul 17.

Liverpool și-a creat ocazii și a reușit să egaleze în a doua parte prin Wirtz, a cărui reușită a fost validată de VAR.

Părea că trupa lui Arne Slot a dat lovitura, după golul marcat de Gakpo în minutul 90+4, dar Harrison Reed a smuls un punct pentru echipa sa cu o reușită senzațională de la 25 de metri.

„Racheta” englezului s-a dus direct în vinclu, lăsându-l pe Alisson simplu spectator.

Premier League | Rezumat Everton - Brentford 2-4 (04-01-2026)

Premier League | Rezumat Newcastle - Crystal Palace 2-0 (04-01-2026)

Premier League | Rezumat Tottenham - Sunderland 1-1 (04-01-2026)

