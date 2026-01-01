LIVE VIDEO Crystal Palace - Fulham & Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Dueluri tari în Premier League de Anul Nou

Crystal Palace - Fulham Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Dueluri tari &icirc;n Premier League de Anul Nou Premier League
Premier League programează două meciuri atractive în runda a 19-a, ambele transmise LIVE pe VOYO, de la ora 19:30. 

Crystal PalaceFulhamLiverpoolleedsPremier League
Crystal Palace primește vizita lui Fulham, în timp ce Liverpool joacă pe Anfield contra lui Leeds.

Crystal Palace - Fulham, LIVE pe VOYO de la 19:30

Crystal Palace traversează o perioadă dificilă. Deși anul 2025 a adus câștigarea FA Cup, finalul a fost dezamăgitor, cu cinci meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile și trei eșecuri la rând în campionat. 

Înfrângerea cu 0-1 în fața lui Tottenham, decisă de golul lui Archie Gray, a accentuat problemele „Vulturilor”, care au ajuns pe locul 9, la șase puncte de Top 4. 

Nici forma de acasă nu convinge, Palace fiind fără victorie în ultimele cinci partide pe teren propriu. Glasner nu se poate baza pe mai mulți jucători importanți, iar Ismaila Sarr este la Cupa Africii pe Națiuni.

Fulham vine cu moral bun după succesul cu 1-0 pe terenul lui West Ham. Echipa lui Marco Silva are trei victorii consecutive în Premier League și poate urca până pe locul 7. 

Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30

Pe Anfield, Liverpool încearcă să rămână în cursa pentru primele locuri. „Cormoranii” au 32 de puncte după 18 etape și vin după trei victorii consecutive. 

Leeds, nou-promovată, este neînvinsă de cinci etape și caută puncte importante în lupta pentru evitarea retrogradării. În tur, cele două au oferit un spectacol total, încheiat 3-3.

