Crystal Palace primește vizita lui Fulham, în timp ce Liverpool joacă pe Anfield contra lui Leeds.

Crystal Palace traversează o perioadă dificilă. Deși anul 2025 a adus câștigarea FA Cup, finalul a fost dezamăgitor, cu cinci meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile și trei eșecuri la rând în campionat.



Înfrângerea cu 0-1 în fața lui Tottenham, decisă de golul lui Archie Gray, a accentuat problemele „Vulturilor”, care au ajuns pe locul 9, la șase puncte de Top 4.



Nici forma de acasă nu convinge, Palace fiind fără victorie în ultimele cinci partide pe teren propriu. Glasner nu se poate baza pe mai mulți jucători importanți, iar Ismaila Sarr este la Cupa Africii pe Națiuni.



Fulham vine cu moral bun după succesul cu 1-0 pe terenul lui West Ham. Echipa lui Marco Silva are trei victorii consecutive în Premier League și poate urca până pe locul 7.



Liverpool - Leeds, LIVE pe VOYO de la 19:30

