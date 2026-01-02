Clubul de pe Anfield l-a cedat definitiv pe fundașul stânga James Norris (22 de ani) la Shelbourne, formație din prima ligă a Irlandei.



Norris evoluase la Shelbourne sub formă de împrumut din luna februarie, iar prestațiile solide i-au convins pe irlandezi să-l transfere definitiv.



Fundașul a devenit rapid un om de bază, bifând nu mai puțin de 45 de meciuri în 2025 și oferind patru pase decisive.

Evoluțiile constante i-au adus și distincția de „1895 Young Player of the Year”, premiu acordat pe baza voturilor colegilor de echipă.



Prima plecare a anului de la Liverpool: „Mult succes!”

Format în academia lui Liverpool, unde a ajuns la nivel U9, James Norris părăsește clubul după două apariții la echipa mare.

