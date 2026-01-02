OFICIAL Prima plecare a anului de la Liverpool: „Mult succes!”

Prima plecare a anului de la Liverpool: „Mult succes!" Premier League
Odată cu intrarea în 2026, s-a deschis oficial și fereastra de transferuri internațională, iar Liverpool a bifat deja prima mutare a anului. 

Liverpool James Norris Shelbourne
Clubul de pe Anfield l-a cedat definitiv pe fundașul stânga James Norris (22 de ani) la Shelbourne, formație din prima ligă a Irlandei.

Norris evoluase la Shelbourne sub formă de împrumut din luna februarie, iar prestațiile solide i-au convins pe irlandezi să-l transfere definitiv. 

Fundașul a devenit rapid un om de bază, bifând nu mai puțin de 45 de meciuri în 2025 și oferind patru pase decisive.

Evoluțiile constante i-au adus și distincția de „1895 Young Player of the Year”, premiu acordat pe baza voturilor colegilor de echipă.

Prima plecare a anului de la Liverpool: „Mult succes!”

Format în academia lui Liverpool, unde a ajuns la nivel U9, James Norris părăsește clubul după două apariții la echipa mare. 

A debutat în decembrie 2019, într-un meci din Cupa Ligii cu Aston Villa, și a mai fost rezervă în patru partide sezonul trecut. De-a lungul timpului, a mai fost împrumutat la Tranmere Rovers, unde a adunat 16 meciuri în League Two.

„Sunt absolut încântat că am semnat definitiv. Mi-a plăcut enorm perioada petrecută aici sub formă de împrumut și simt că este locul potrivit pentru a-mi continua dezvoltarea. Abia aștept să revin pe teren și să joc din nou în fața suporterilor”, a declarat James Norris pentru site-ul noii echipe.

„Liverpool FC îi urează lui James mult noroc în viitor”, a scris și Liverpool pe site-ul oficial.

A lăsat fotbalul deoparte ca să devină „regină” în alt sport: „Fiecare secundă contează”
Pe ea nu au „uitat-o”! Vedeta din tenis care a primit wildcard la Australian Open
Florin Tănase a rupt tăcerea: ”Cele mai grele zile. E foarte supărător”
Chivu dă lovitura! Italienii au anunțat prima mutare a iernii a lui Inter pe piața transferurilor
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Ofertă din Liga 2 pentru Daniel Popa! Fostul atacant de la FCSB va fi „îngropat” în bani
Decizia luată de Universitatea Craiova la o zi după trecerea în noul an
Revoluția lui Chivu! Șapte jucători, OUT de la Inter Milano

Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu

Liber de contract de 4 luni, fostul jucător de la FCSB poate ajunge în Liga 2: ”Le-am zis că aș veni la ei!”

FCSB, fără Florin Tănase: ”Nu iau eu decizii în locul lui!” Reacția lui Gigi Becali

Coman, lovitură teribilă: i-au scăzut un milion de euro!

Anunțul momentului! Horațiu Moldovan poate ajunge direct în Champions League. Negocierile sunt avansate



Florin Tănase a rupt tăcerea: ”Cele mai grele zile. E foarte supărător”
Chivu dă lovitura! Italienii au anunțat prima mutare a iernii a lui Inter pe piața transferurilor
Anunțul lui Dinamo la o zi după Revelion
Decizia luată de Universitatea Craiova la o zi după trecerea în noul an
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Campioana antrenată de fostul atacant rapidist Radomir Djalovic s-a făcut de râs pe teren propriu în Europa League!
Acum e clar: FCSB, între Azerbaidjan și Kosovo! Ce urmează pentru campioană după returul cu Shkendija
stirileprotv O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

