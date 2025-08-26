De data aceasta ne întoarcem în decembrie 1996, la un gol spectaculos înscris de Florin Răducioiu pentru West Ham United, într-un meci contra lui Sunderland.
Era minutul 90 pe Boleyn Ground, iar fanii londonezi rămâneau muți după o cursă de senzație. Totul a plecat din propria jumătate, unde Răducioiu a fentat elegant un adversar din corp, a sprintat peste 40 de metri și a finalizat cu un șut plasat, din marginea careului, pe lângă portar. A fost reușita care a închis tabela la 2-0 și care l-a transformat, pentru o clipă, în eroul tribunei.
Florin Răducioiu și golul care a ridicat tribunele de pe Boleyn Ground în picioare
Golul împotriva lui Sunderland a rămas una dintre cele mai frumoase amintiri ale lui Răducioiu în Anglia. Transferat în vara lui 1996 de Harry Redknapp, după două sezoane solide la Espanyol și un EURO notabil, atacantul român nu a reușit să se impună în Premier League. A strâns doar 12 meciuri și 3 goluri pentru West Ham: unul cu Sunderland, unul cu Manchester United și altul în Cupa Ligii, împotriva lui Stockport County.
Adaptarea a fost grea, iar conflictul cu Redknapp a dus la despărțirea rapidă. În ianuarie 1997, Răducioiu revenea la Espanyol, de unde avea să fie împrumutat la Stuttgart și, ulterior, vândut la Brescia.
Citește și: