Florin Răducioiu și golul care a ridicat tribunele de pe Boleyn Ground în picioare

De data aceasta ne întoarcem în decembrie 1996, la un gol spectaculos înscris de Florin Răducioiu pentru West Ham United, într-un meci contra lui Sunderland.



Era minutul 90 pe Boleyn Ground, iar fanii londonezi rămâneau muți după o cursă de senzație. Totul a plecat din propria jumătate, unde Răducioiu a fentat elegant un adversar din corp, a sprintat peste 40 de metri și a finalizat cu un șut plasat, din marginea careului, pe lângă portar. A fost reușita care a închis tabela la 2-0 și care l-a transformat, pentru o clipă, în eroul tribunei.

