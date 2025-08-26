Fostul internațional i-a transmis un sfat important golgheterului din sezonul precedent, care forțează un transfer în străinătate.



Louis Munteanu a stârnit un adevărat cutremur în Gruia după ce nu s-a prezentat la partida de la Galați, nemulțumit, se pare, de situația sa contractuală și de faptul că nu este lăsat să plece. Marius Niculae, fost internațional cu 15 goluri pentru România, înțelege frustrarea atacantului, dar îl avertizează asupra metodelor folosite.



"El e dornic să facă pasul următor. A luat titlul cu Farul, are titlul de golgheter. Ar fi timpul să facă următorul pas într-un nou campionat", a spus Niculae la Fanatik, adăugând că problema reală pare să fie alta: "Eu cred că este o diferență mare între ceea ce vrea patronul și ofertele care sunt pe masă. De aici și frustrarea lui".



"Rămâi cu eticheta de jucător-problemă"



Fostul vârf de la Sporting sau Mainz atrage atenția că un astfel de comportament rebel îi poate dăuna grav imaginii și viitorului transfer. Cluburile din străinătate, susține Niculae, analizează în detaliu orice aspect din viața unui fotbalist înainte de a-l semna.



"Nu poți să faci asta pentru că cine te va lua se uită și la chestiile astea. Te controlează pe absolut tot ce înseamnă social media, te controlează pe cine ai prieteni. La Mainz, țin minte că era directorul sportiv cu niște articole traduse din română în germană și mă întreba despre ele. Asta nu e ok pentru el. Pe urmă rămâne eticheta de jucător problematic sau conflictual, dar el nu e genul. Probabil vrea să forțeze nota și să plece", a zis fostul atacant.



În tot acest timp, patronul Ioan Varga a oferit propria versiune, susținând că el i-a permis lui Munteanu să lipsească, dar a uitat să anunțe clubul. "Louis a fost învoit de mine, dar n-am avut cum să anunț pentru că am fost pe avion 20 de ore. Toată lumea a vehiculat și a făcut tot felul de povești că nu i-am dat banii. Cum să nu-i dau banii când noi suntem monitorizați de UEFA? Ce prostii sunt astea?", a transmis Varga pentru SPORT.RO.

