„Fața la Joc”, difuzată luni seara de la 23:20 pe Pro TV și VOYO, a oferit dezbateri aprinse, imagini de arhivă și analize inedite despre fotbalul intern și internațional.



Echipa din Superliga care a cucerit-o pe Anamaria Prodan: „Ceva minunat!”



Invitata serii a vorbit atât despre marile favorite din Premier League, competiție transmisă integral pe VOYO, cât și despre surprizele din Superliga României.



Într-un clasament total neașteptat după șapte etape, Universitatea Craiova e lider neînvins, cu 19 puncte, urmată de Rapid (15 puncte) și UTA (13 puncte).



Surprizele plăcute vin din partea lui FC Botoșani și FC Argeș, în timp ce Dinamo stă pe locul 6, iar granzii ultimilor ani, CFR Cluj și FCSB, sunt la coada clasamentului cu doar 5 puncte.



Întrebată despre șansele echipelor românești în Europa, Anamaria Prodan a lăudat atmosfera și organizarea de la Craiova, pe care o consideră un model de urmat.



„Craiova... e altceva la Craiova! Ambele echipe (n.r. – și FCSB). Eu le vreau pe ambele. Ce se întâmplă la Craiova e ceva minunat. E o chestie foarte faină. Chiar dacă Rotaru controlează tot, există o ierarhie. În afară de Mitriță, care era finuț, era în familie, nu vine nimeni să spună: >>M-a terorizat antrenorul de fitness<<”, a spus Anamaria Prodan la „Fața la Joc”, pe Pro TV și VOYO.

