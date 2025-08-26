Oficialul campioanei s-a arătat impresionat de calitățile lui Ștefan Baiaram, pe care îl consideră în elita fotbalului autohton.



Într-o intervenție la Prima Sport, MM Stoica nu s-a ferit să-și exprime admirația pentru atacantul din Bănie. "Era Mitriţă, dar acum a avut ocazia să iasă la rampă Baiaram, despre care am spus-o de multe ori că e unul dintre cei mai buni jucători români la ora actuală", a punctat oficialul roș-albaștrilor.



MM, impresionat de forța oltenilor



Laudele pentru Baiaram au venit într-un context mai larg, în care Mihai Stoica a analizat transformarea spectaculoasă a Universității Craiova în acest start de sezon, echipă care are un avans de 14 puncte față de FCSB după doar șapte etape.



"Craiova arată bine, are un lot echilibrat. Ce nu te omoară te face mai puternic. De la 3-0 în minutul 81 la Arad, în prima etapă, şi goluri primite în minutul 94 şi 103... i-au făcut mai puternici. Anul trecut nu arăta atât de bine, sub nicio formă. Nici jocul nu arăta atât de bine, nici lotul nu arăta atât de bine", a mai spus Stoica pentru sursa citată.

