Gică Popescu și golul care îi ține amintirea vie pe White Hart Lane

Tottenham întâlnea Arsenal în derby-ul Nordului Londrei. Meciul era echilibrat, dar în minutul 78, Popescu a ieșit din rolul defensiv și a finalizat un contraatac cu un șut precis, învingându-l pe David Seaman. A fost singurul gol al partidei.

Premier League se vede pe VOYO , iar Sport.ro readuce în prim-plan momentele de aur ale românilor din campionatul Angliei. Pe 2 ianuarie 1995, Gică Popescu înscria golul care l-a făcut erou pe White Hart Lane.

Popescu, transferat în septembrie 1994 de la PSV Eindhoven, a disputat 23 de meciuri și a marcat 3 goluri pentru Tottenham în acel sezon.

Deși a stat doar un an în Anglia, fanii își amintesc cu drag de român, mai ales datorită acelei seri în care a învins rivala istorică.



Sezonul 1994/95 era cel mai bun al lui Tottenham din ultimii cinci ani, cu un loc 7 la final. Totuși, aventura lui Popescu în Anglia s-a încheiat după doar un an.



Regula Premier League de atunci limita la trei numărul de străini din lot, iar clubul a decis să-l păstreze pe Ilie Dumitrescu în locul său. În vara lui 1995, Popescu a semnat cu FC Barcelona, pentru 3 milioane de lire sterline.

