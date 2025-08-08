VIDEO EXCLUSIV Gică Popescu și golul care îi ține amintirea vie pe White Hart Lane

Ionut Stoica
În 1995, fundașul român aducea victoria lui Tottenham în marele derby cu Arsenal.

Premier League se vede pe VOYO, iar Sport.ro readuce în prim-plan momentele de aur ale românilor din campionatul Angliei. Pe 2 ianuarie 1995, Gică Popescu înscria golul care l-a făcut erou pe White Hart Lane.

Tottenham întâlnea Arsenal în derby-ul Nordului Londrei. Meciul era echilibrat, dar în minutul 78, Popescu a ieșit din rolul defensiv și a finalizat un contraatac cu un șut precis, învingându-l pe David Seaman. A fost singurul gol al partidei.

Popescu, transferat în septembrie 1994 de la PSV Eindhoven, a disputat 23 de meciuri și a marcat 3 goluri pentru Tottenham în acel sezon.

Deși a stat doar un an în Anglia, fanii își amintesc cu drag de român, mai ales datorită acelei seri în care a învins rivala istorică.

Sezonul 1994/95 era cel mai bun al lui Tottenham din ultimii cinci ani, cu un loc 7 la final. Totuși, aventura lui Popescu în Anglia s-a încheiat după doar un an. 

Regula Premier League de atunci limita la trei numărul de străini din lot, iar clubul a decis să-l păstreze pe Ilie Dumitrescu în locul său. În vara lui 1995, Popescu a semnat cu FC Barcelona, pentru 3 milioane de lire sterline.

Președintele ASF a explicat de ce se schimbă regulamentul privind retragerea banilor din pensiile private ale românilor
Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO
UEFA a anunțat arbitrul pentru Drita - FCSB. Amintiri neplăcute pentru campioana Rom&acirc;niei
Schimbări la națională! Fotbalistul convocat &icirc;n premieră de Mircea Lucescu
OUT de la CFR Cluj după două luni! Decizia luată de Dan Petrescu
Gigi Becali a făcut anunțul! Revine un titular la FCSB + un nou &bdquo;under&rdquo;
Sepsi OSK, ce transfer! Covăsnenii au adus un jucător școlit &icirc;n Olanda: &rdquo;Mult succes la echipă!&rdquo;
&rdquo;Nu o să ies de aici cu viață&rdquo;. A marcat o &rdquo;dublă&rdquo; și a declanșat iadul la doi pași de Rom&acirc;nia
Roger Federer a &icirc;mplinit 44 de ani. Recordurile elvețianului care nu vor fi atinse niciodată de Nadal și Djokovic
Gigi Becali scoate un titular din primul &rdquo;11&rdquo; după meciul cu Drita: &rdquo;Prea lent, nu mi-a plăcut!&rdquo;

FCSB - Drita 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Am greșit&rdquo;

A numit &icirc;n direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Foarte, foarte bun&rdquo;

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit &icirc;n vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Dan Petrescu a răbufnit la conferință: &rdquo;Să mă suspende zece etape. N-am mai văzut de mult așa ceva&rdquo;

Un balaur dobrogean de peste un metru, găsit &icirc;ntr-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

