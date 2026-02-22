Radu Drăgușin (23 de ani) va avea mari probleme cu Tottenham, în acest sezon! Nu din cauza prestațiilor sale, ci pentru că echipa londoneză se scufundă, în Premier League. Derby-ul cu Arsenal doar a reconfirmat această situație alarmantă.

Duminică, cu Drăgușin titular, The Spurs s-a bătut de la egal la egal cu liderul din Premier League, în primele 45 de minute. În prima repriză, Drăgușin a fost one-man show, după cum Sport.ro a arătat aici, oferind intervențiile solide ale internaționalului român.

Din păcate, la reluare, s-a ales praful de Tottenham! Iar pe fondul prăbușirii gazdelor, a venit și o gafă a lui Drăgușin, care a întregit încă o seară de coșmar pentru The Spurs.

În minutul 61, când scorul era deja 2-1 pentru Arsenal după reușita semnată de Gyokeres (47), Drăgușin a respins rău cu capul. Mingea a fost interceptată la mijlocul terenului, iar de aici s-a declanșat un contraatac-fulger prin care scorul a devenit 3-1 pentru Arsenal după al doilea gol al lui Eze, după cum se poate vedea aici.