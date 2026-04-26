Exod la Chelsea! Cinci staruri pot pleca în vară

Se anunță o vară incendiară pe Stamford Bridge. Chelsea este pregătită să renunțe la mai multe nume importante, după un sezon sub așteptări în Premier League.

La momentul redactării acestui articol, londonezii ocupă locul 8, cu 48 de puncte, iar calificarea în UEFA Champions League este deja compromisă. Singura șansă de a salva sezonul rămâne parcursul din Cupa Angliei.

Forma slabă și presiunea financiară ar putea declanșa un adevărat exod. Nume grele precum Cole Palmer, Enzo Fernandez, Marc Cucurella sau Joao Pedro sunt menționate ca posibile plecări, anunță The Sun.

Un alt nume surprinzător este Alejandro Garnacho, care ar putea pleca la doar un an de la sosire.

Chelsea vine după înfrângerea clară din Premier League cu Brighton din runda trecută, scor 0-3, și se află pe locul opt în campionat. „Albaștrii” s-au calificat în semifinalele FA Cup după ce au trecut de Port Vale fără emoții, scor 7-0.

De cealaltă parte, Leeds s-a impus 3-2 în fața lui West Ham pentru a ajunge în penultimul act al cupei Angliei. „Păunii” vin după remiza cu Bournemouth din Premier League, scor 2-2, și se află pe poziția a 15-a în campionat.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a la egalitate, scor 2-2.