Chelsea plătește peste 75 de milioane de euro pentru Garnacho

Chelsea este interesată de achiziționarea lui Alejandro Garnacho, în următoarea perioadă de mercato, iar mutarea pare posibilă. Manchester United a stabilit un preț de transfer de 65 de milioane de lire sterline (aproximativ 76.25 milioane de euro), ceea ce poate reprezenta o afacere colosală pentru "Diavolii Roșii".

Clubul a plătit doar 465.000 de euro pe fotbalistul argentinian. Garnacho a fost cumpărat de la academia lui Atletico Madrid, evoluând la echipele U18 și U23 și câștigând FA Youth Cup, înainte să fie promovat de Erik ten Hag la echipa de seniori, în iulie 2022.



Garnacho este născut la Madrid, dar joacă pentru Argentina

Alejandro Garnacho Ferreyra (20 de ani / 180cm) este născut la Madrid, din tată spaniol și mamă argentiniancă și s-a format la academiile lui Getafe, Atletico Madrid și Manchester United. La nivel de seniori a evoluat doar pentru Manchester United (2022-2025), bifând 140 de meciuri și 26 de goluri. Deși are trei selecții pentru Spania U18, acesta a decis să joacă pentru Argentina, fiind convocat la reprezentativele U20 (5 meciuri, 4 goluri) și de seniori (8 meciuri).



În palmares are FA Youth Cup (2021-2022), FA Cup (2023-2024), EFL Cup (2022-2023), Copa America (2024), Jimmy Murphy Young Player of the Year (2021-2022), Maurice Revello Tournament Revelation Player (2022), IFFHS Men's World Youth - U20 Team (2023), FIFA Puskas Award (2024), Premier League Goal of the Season (2023-2024) și BBC Goal of the Season (2023-2024).



Poate evolua ca mijlocaș central ofensiv, extremă stânga și extremă dreapta și este cotat la 45 de milioane de euro. Garnacho și iubita sa au un fiu, Enzo, născut pe 4 octombrie 2023.



Foto - Getty Images