BAMford! Gol senzațional înscris în FA Cup: stop pe piept și voleu superb din afara careului

Leeds nu a avut probleme în deplasarea cu Peterborough din FA Cup. Scorul a fost deschis de Ampadu, în minutul 34, din pasa lui Patrick Bamford, care și-a trecut în cont golul începutului de an. Atacantul a marcat pentru 2-0, iar reușita a fost de-a dreptul spectaculoasă.

Fotbalistul englez a primit o centrare înaltă aproape de semicerc, a făcut stop pe piept, iar apoi s-a întors și a trimis direct un voleu, fără să lase balonul să cadă, învingându-l pe portarul advers cu șutul său în forță. Reușita sa a fost, de departe, cel mai frumos gol marcat în acest început de an, iar câțiva dintre fani au început să ceară trofeul Puskas pentru el.

???????????????????????????????? Incredible chest and finish from Patrick Bamford (30) in the FA Cup! ???? pic.twitter.com/t7Ur9q2jYm