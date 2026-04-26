Cu o avere estimată la peste 2,3 miliarde de dolari, Țiriac a traversat una dintre cele mai prospere perioade din cariera sa de antreprenor.

În ultimii ani, averea sa aproape s-a dublat, iar doar în ultimul an a crescut cu aproximativ 200 de milioane de euro.

Ion Țiriac se retrage din afaceri! Fiul cel mare preia controlul

Decizia nu vine însă fără un plan clar. Omul de afaceri a anunțat că își lasă imperiul pe mâna fiului său, Alexandru Ion Țiriac, care va prelua conducerea businessurilor de familie.

Acesta a explicat că își dorește să se retragă din ritmul intens în care a trăit zeci de ani și să ofere noii generații responsabilitatea deciziilor.

„Cu cât îmbătrânești, cu atât ai și mai multe probleme. Dar, în general, businessul nu mă mai interesează absolut deloc. Îl las pe feciorul meu mare să-și facă treaba și eu încerc să dau un pic înapoi din ceea ce am avut norocul să-mi cadă din cer după atâția ani”, a declarat Ion Țiriac, potrivit GSP.

Chiar dacă vorbește despre retragere, Țiriac nu pare pregătit pentru o viață liniștită: „Nu mai lucrez 28 de ore, trebuie să lucrez doar 24 pe zi”.