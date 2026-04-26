Mohamed Salah, făcut praf după sezonul catastrofal la Liverpool: „L-aș fi scos din echipă mai devreme”

Mohamed Salah, făcut praf după sezonul catastrofal la Liverpool: „L-aș fi scos din echipă mai devreme” Premier League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mohamed Salah a avut un ultim sezon dezamăgitor la Liverpool.

Starul egiptean o va părăsi pe Liverpool în această vară, după ce s-a înțeles cu formația din Premier League pentru rezilierea contractului.

Salah a fost criticat în mai multe rânduri pe parcursul sezonului 2025/2026, în urma unor evoluții șterse.

Fostul jucător al lui Liverpool nu l-a menajat pe Salah: „L-aș fi scos din echipă mai devreme”

Radu Drăgușin în duel cu Mohamed Salah / Foto: Getty Images.
Markus Babbel a analizat evoluțiile slabe ale fotbalistului de 33 de ani din acest sezon.

Fostul fundaș de la Liverpool a concluzionat că relația dintre Salah și Arne Slot ar putea fi un factor important din cauza căruia egipteanul nu s-a mai ridicat la nivelul său din ultimii ani petrecuți pe „Anfield”.

„Nu sunt sigur că relația cu Arne Slot a fost cea mai bună, pentru că pare că nu este prea mulțumit de antrenor. Uneori am fost surprins că Slot l-a lăsat pe teren, pentru că juca atât de slab! Cu toții putem avea meciuri slabe, dar el nu muncea pentru echipă și asta este cea mai mare dezamăgire. Eu l-aș fi scos din echipă mai devreme.”, a spus Markus Babbel, conform goal.com.

Ultimul meci al lui Salah?! Ce a spus Arne Slot

În minutul 59 al meciului Liverpool - Crystal Palace (3-1), Mohamed Salah a fost înlocuit cu Frimpong după ce a suferit o accidentare musculară.

Arne Slot nu a dat un verdict cu privire la accidentarea egipteanului, dar sunt șase ca Salah să fi jucat ultimul meci în tricoul lui Liverpool, pentru că pe 24 mai „cormoranii” vor încheia sezonul în „Anfield” cu Brentford.

„Este prea devreme să ne pronunţăm, dar îl cunoaştem cu toţii pe Mo şi ştim cât de greu îi este să părăsească terenul.

Faptul că Mo a părăsit terenul spune ceva, dar trebuie să aşteptăm şi să vedem cât de gravă este situaţia.”, a declarat Slot pentru emisiunea „Match of the Day”.

12 goluri și nouă pase decisive în 39 de meciuri sunt cifrele lui Salah în acest sezon în tricoul lui Liverpool.

În 440 de partide jucate pentru „cormorani”, starul egiptean a reușit 257 de goluri și 122 de assist-uri.

30 de milioane de euro este cota fotbalistului de 33 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
