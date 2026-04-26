Omul care i-a băgat o avere în conturi lui Vlad Chiricheș rupe tăcerea: „M-a trădat!”

Giovanni Becali a vorbit despre ruptura produsă între el și fundașul central legitimat în prezent la FCSB. Fostul agent de jucători se simte nedreptățit de modul în care fotbalistul a ales să încheie relația lor profesională, mai ales în contextul mutării la Tottenham Hotspur din vara anului 2013, tranzacție de pe urma căreia jucătorul s-a ales cu venituri anuale de 1,4 milioane de euro.

Fostul impresar a explicat că el a fost cel care a intermediat plecarea în Premier League, dar stoperul a preferat ulterior să lucreze cu Pietro Chiodi, tăind orice legătură.

„Una e să ți se pară și alta e să îl știi. Dar el nu a plecat cu mine? Nu eu l-am dus la Tottenham? Și pe mine m-a lăsat și a rămas cu Pietro Chiodi mai târziu. (...) Asta e. E o modă în ziua de azi. Eu i-am făcut contractul. A câștigat 1,4 milioane pe an. Și după ce s-a întâmplat procesul meu m-a trădat. (...) Afară e vopsit gardul și înăuntru leopardul. Nu mi-a dat niciun comision, nimic. Nici SMS că pleacă, nimic”, a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

Sfat ferm pentru finalul carierei

Pe fondul discuțiilor recente apărute în spațiul public despre statutul fundașului la formația patronată de Gigi Becali, fostul agent a transmis că fotbalistul ar trebui să ia în calcul retragerea sau o trecere la o grupare cu pretenții mai mici.

„Nu a meritat [n.r. original: Nu s-a meritat], dar și Chiricheș trebuie să asculte. Să își dea seama că nu mai e de nivelul la care era. Să își găsească o echipă mai la vale, unde poate să ia 150.000-200.000. Că nu cred că e sărac Chiricheș la vârsta asta. Să își vadă de ultimii 2-3 ani. Dacă nu mai ești dorit, du-te, mă, tată.

Și Șut și toți care au plecat se vor întoarce [n.r. original: se vor întoarce înapoi]. Să fie realist. «Nea Gigi, mulțumesc! Te-ai comportat bine cu mine. Și eu m-am comportat bine, că ai luat bani buni la transferul meu. Fac școala de antrenori, poate într-o zi voi fi antrenor». Never say never. Și pleci elegant”, a subliniat impresarul.