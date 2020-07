Eroarea carierei pentru Timo Werner? Cum il poate lasa in afara Ligii Campionilor decizia TAS in cazul lui Manchester City 

Fostul atacant al lui RB Leipzig a semnat cu Chelsea in aceasta vara.

Daca nu s-ar fi grabit sa semneze cu echipa din Premier League, Werner ar fi putut evolua in sferturile Ligii in fata lui Atletico Madrid, insa transferul la Chelsea l-a facut sa renunte la aceasta varianta. Werner a devenit oficial jucatorul londonezilor pe 1 iulie.

"Sigur ca ma doare ca nu o voi putea ajuta pe RB Leipzig in Champions League, dar de la 1 iulie am devenit jucatorul lui Chelsea, sunt platit de noul meu club asa ca nu am de ales. A fost clar de la bun inceput ca va trebui sa ne intelegem cu privire la acest aspect, iar agentul meu a negociat cu cele doua cluburi si aceasta a fost concluzia la care s-a ajuns", a declarat neamtul pentru Sportbuzzer.

Problema pentru Timo Werner este reprezentata de situatia lui Chelsea din campionat, acolo unde trupa lui Lampard traverseaza o perioada nu tocmai fericita. Dupa cele doua infrangeri contra lui West Ham United (2-3) si Sheffield United (0-3), formatia de pe Stamford Bridge are emotii in privinta clasarii in primele 4. Daca nu reuseste sa termine mai sus de locul 5, Chelsea va rata prezenta in urmatoarea editie a Champions League.

In acest moment, londonezii sunt pe locul 3, insa o victorie a lui Manchester United o poate duce pe locul 4. In apropiere se afla si Leicester, care are cu doar un punct mai putin. Programul echipei lui Lampard nu este deloc usor, intrucat in ultimele trei partide vor avea de infruntat atat pe Liverpool, cat si pe Wolverhampton.

Situatia a fost inrautatita de decizia TAS, care a dat castig de cauza celor de la Manchester City in disputa pe care oamenii lui Guardiola o aveau cu UEFA. Forul european dictase o suspendare de doua sezoane din competitiile europene pentru City, insa aceasta a fost anulata la TAS, astfel ca De Bruyne si colegii sai vor putea juca in viitoarea editie a UCL. In acest caz, locul 5 nu mai asigura si el participarea in UCL, asa cum s-ar fi intamplat daca City ramanea suspendata, iar echipa care va termina pe aceasta pozitie va juca in Europa League.