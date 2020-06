BREAKING NEWS! Chelsea a facut anuntul OFICIAL! Timo Werner este noul jucator al clubului 

Englezii au anuntat oficial transferul lui Timo Werner, care se va alatura clubului dupa ce se incheie sezonul in Germania.

"Sunt incantat sa semnez cu Chelsea, este un moment de mandrie pentru mine sa ajung la acest club mare. Vreau sa multumesc lui Leipzig, clubului si fanilor pentru 4 ani fantastici. Veti ramane in inima mea pentru totdeauna. Sunt nerabdator pentru sezonul urmator alaturi de noii mei coechipieri, noul meu manager si desigur, fanii lui Chelsea. Impreuna, avem in fata un viitor promitator", a declarat Werner.

Suma de transfer se ridica la 50 de milioane de euro, iar Werner a semnat cu Chelsea pana in 2025.

We have some @TimoWerner news for you! ????