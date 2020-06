Dupa ce l-a ratat pe Timo Werner, Klopp "alearga" dupa cel mai rapid fotbalist din lume! Pe cine vrea Liverpool sa aduca pe Anfield

Jurgen Klopp vrea sa aduca pe Anfield un jucator care a impresionat la Wolverhampton.

Este vorba despre Adama Traore, care a avut 43 de aparitii in toate competitiile in acest sezon, inscriind 6 goluri. Spaniolul in varsta de 24 de ani este considerat cel mai rapid fotbalist al planetei.

Potrivit Daily Mirror, oficialii lui Liverpool au luat deja legatura cu cei de la Wolverhampton pentru a negocia transferul lui Traore.

Fotbalistul, care evolueaza pe postul de extrema dreapta, a debutat la Barcelona si apoi a mai jucat pentru Aston Villa si Middlesbrough. Adama Traore are o cota de piata de 25,5 milioane de euro.

Reamintim ca recent Liverpool a fost refuzata de Timo Werner, germanul alegand sa mearga la Chelsea.