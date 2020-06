Nerabdator sa ajunga in Premier League, Timo Werner si-a abandonat echipa! Ce meciuri importante pentru Leipzig rateaza in acest sezon

Timo Werner nu va fi disponibil pentru RB Leipzig in cateva meciuri importante din acest sezon.

Fotbalistul s-a decis sa plece la noua sa echipa din Premier League imediat dupa incheierea sezonului in Bundesliga, respectiv pe 27 iunie. Asta in ciuda faptului ca in acest fel va rata meciurile din Champions League pe care le mai are Leipzig de disputat.

Partidele din Europa sunt programate in august, iar Leipzig se va intalni pentru inceput cu Tottenham in returul optimilor Ligii Campionilor.

Potrivit publicatiei Bild, dupa 4 ani la RB Leipzig, Werner va pleca la Chelsea. Contractul sau cu nemtii era valabil pana in 2023, insa atacantul este hotarat sa plece. De altfel, el a discutat deja cu Frank Lampard, transferul urmand a se concretiza in saptamanile urmatoare.

Chelsea va plati pentru Werner aproape 68 de milioane de euro, dintre care 55 de milioane vor merge catre clubul din Bundesliga si 13 catre agentul fotbalistului.

Britanicii ii ofera atacantului in varsta de 24 de ani un contract pe 5 ani, Timo Werner castigand circa 17 milioane de euro pe an.