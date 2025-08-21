Tenismena cu tată român nu-și ascunde simpatia pentru echipa londoneză.



Răducanu i-a cerut sfaturi lui Harry Kane, în momentele grele ale carierei

Emma Răducanu (22 de ani) este născută la Toronto din tată român și mamă originară din China. Ea s-a mutat în Anglia la vârsta de doi ani și are reședința în Bromley, un oraș aflat în entitatea administrativă Greater London.



Acesta s-a declarat un fan al lui Tottenham Hotspur, purtând un tricou personalizat al londonezilor cu numele său pe spate la încălzirea pentru meciuri din cadrul turneelor importante.



În 2022, după câștigarea US Open și când trecea printr-o perioadă mai puțin fastă în carieră, aceasta chiar s-a întâlnit cu Harry Kane, căpitanul lui Tottenham în acel moment, care i-a devenit prieten și mentor. După câștigarea Europa League în această vară, Răducanu a fost printre primele vedete care au felicitat echipa pe rețele scoiale.



Adele, Law, Rowling și Thorpe, alți fani celebri ai lui Tottenham

Alți fani celebri ai lui Spurs sunt cântăreții Adele, Emma (Baby Spice) Bunton, AJ Tracey, fostul jucător de baschet Steve Nash, comediantul Michael McIntyre, actorii Kenneth Branagh, Jude Law, Anthony Andrews, Stephen Mangan, Patsy Kensit, Tom Holland și Mark Wahlberg, scriitorii J.K. Rowling, Salman Rushdie, Ian Rankin și Jo Nesbo, vedeta tv Jerry Springer, fostul mare înotător Ian Thorpe sau legendele din WWE John Cena și Dave Bautista.

Foto - Getty Images

