JK Rowling e printre personalitățile care cer retragerea medaliei olimpice

Pugilista din Algeria și-a terorizat adversarele la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce le-a aplicat lovituri considerate nenatural de puternice pentru o sportivă.



Acum rezultatele testelor de sex ale campioanei olimpice la box la categoria semimijlocie (66kg), efectuate de Dr. Lal PathLabs din New Delhi, un laborator acreditat de American College of Pathologists și certificat de International Organisation for Standardisation, au dovedit că aceasta este bărbat din punct de vedere genetic.



Raportul medical a ajuns pe surse în presă, iar un grup numeros de personalități, printre care JK Rowling, Piers Morgan, Sharron Davies sau Riley Gaines, au cerut retragerea medaliei cucerite de Imane Khelif la Paris, anul trecut.



O învinsese pe italianca Carini în doar 46 de secunde

Aceasta fusese descalificată de la Campionatul Mondial de Box Feminin din 2023, după ce ar fi picat mai multe teste de sex, dar participarea sa fusese aprobată pentru competiția de la Paris, în mod surprinzător, de către Comitetul Internațional Olimpic (CIO).



Imane Khelif (26 de ani) are în palmares medalia de aur la JO 2024 (Paris), la African Championships 2022 (Maputo), Mediterranean Games 2022 (Oran) și Arab Games 2023 (Algiers) și argintul la World Championships 2022 (Istanbul).



Algerianca a ajuns în atenția presei și a fost contestată vehement, după ce a învins-o pe italianca Angela Carini în doar 46 de secunde, în optimile de finală, adversara sa retrăgându-se din ring în lacrimi, din cauza forței loviturilor primite.



Foto - Getty Images