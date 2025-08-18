Tottenham Hotspur a început cu dreptul noul sezon. Echipa pregătită de Thomas Frank a învins-o pe Burnley în prima etapă din eșalonul de elită al Angliei cu 3-0 la Londra.



Tottenham a pus pe masă 50.000.000 de € pentru starul lui Chivu de la Inter Milano



Fichajes scrie faptul că Tottenham a pus ochii pe fundașul central Alessandro Bastoni, care este cotat de site-urile de specialitate la 80 de milioane de euro.



Sursa citată a indicat faptul că Spurs a pus pe masă 50 de milioane de euro pentru fotbalistul pe care-l antrenează la Inter Milano Cristi Chivu.



”Nerazzurrii” au respins însă oferta. Rămâne de văzut dacă Tottenham va plusa sau se va retrage de la negocieri. Ce-i drept, Bastoni nu va pleca de pe ”Meazza” pe o sumă infimă.



”Clubul londonez a bătut la ușa lui Inter Milano cu obiectivul clar de a semna cu unul dintre cei mai importanți jucători ai săi. Și a făcut acest lucru punând pe masă nu mai puțin de 50 de milioane de euro.



Ținta în cauză este fundașul central Alessandro Bastoni, un jucător de 27 de ani, parte vitală a echipei italiene. Este internațional cu naționala sa, iar sezonul trecut a bifat nu mai puțin de 57 de meciuri oficiale, marcând 2 goluri și oferind 6 pase decisive, demonstrându-și astfel importanța pentru echipă.



În orice caz, se pare că această posibilitate va rămâne doar o valiză într-o călătorie fără destinație. Cel puțin, în acești termeni.



Inter Milano a respins această ofertă de multe milioane de euro, considerându-l pe fundaș un pilon fundamental al proiectului său prezent și viitor”, a scris sursa anterior menționată.

