Atacantul francez al londonezilor, Mathys Tel, a devenit victima unor insulte rasiste după ce a ratat una dintre loviturile de departajare, iar clubul său a reacționat imediat cu o poziție fermă.



Meciul, încheiat 2-2 după timpul regulamentar, a avut nevoie de penaltiuri pentru a decide câștigătoarea. Pentru Tottenham, au ratat Micky Van de Ven, al cărui șut a fost apărat de portarul lui PSG, și tânărul Mathys Tel (20 de ani), care a trimis mingea pe lângă poartă.



Imediat după meci, rețelele sociale au fost inundate de mesaje dure la adresa atacantului francez.



Tottenham: "Sunt niște lași, îi vom găsi!"

În urma reacțiilor din mediul online, clubul englez a emis un comunicat prin care condamnă ferm derapajele și își apără jucătorul.



"Suntem dezgustați de abuzurile rasiale pe care Mathys Tel le-a primit pe rețelele sociale după înfrângerea de aseară. Mathys a dat dovadă de curaj și îndrăzneală când a ieșit în față să execute un penalti, însă cei care l-au abuzat nu sunt altceva decât niște lași, ascunzându-se în spatele unor nume de utilizator și profiluri anonime pentru a-și exprima opiniile abominabile", a transmis clubul londonez.



Oficialii lui Tottenham au anunțat și măsuri concrete: "Vom colabora cu autoritățile și cu platformele de social media pentru a lua cele mai ferme măsuri posibile împotriva oricărei persoane pe care o putem identifica. Suntem alături de tine, Mathys".

