A semnat cu Tottenham! Lovitura dată de echipa la care joacă și Radu Drăgușin

În iarna lui 2024, Tottenham l-a adus pe stoperul român Radu Drăgușin de la Genoa pentru 25 de milioane de euro + Djed Spence, care a petrecut o jumătate de sezon sub formă de împrumut la echipa din Serie A.

Ulterior, fundașul stânga a revenit la Spurs, iar în sezonul trecut a impresionat staff-ul tehnic. Cu un contract scadent până în 2028, Djed Spence a semnat acum o nouă înțelegere cu londonezii.

Englezul va avea un contract mult mai bun, încasând un salariu mai mare. Anunțul a fost făcut de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri.

”Djed Spence a semnat un nou contract la Tottenham, acordul e gata de câteva săptămâni, iar acum a fost și semnat. Urmează anunțul oficial”, a scris italianul pe Twitter/X.

Scandal uriaș după Supercupa Europei! Tottenham acuză: "Suntem dezgustați!" Un jucător, ținta atacurilor rasiste

Atacantul francez al londonezilor, Mathys Tel, a devenit victima unor insulte rasiste după ce a ratat una dintre loviturile de departajare, iar clubul său a reacționat imediat cu o poziție fermă.

În urma reacțiilor din mediul online, clubul englez a emis un comunicat prin care condamnă ferm derapajele și își apără jucătorul.

"Suntem dezgustați de abuzurile rasiale pe care Mathys Tel le-a primit pe rețelele sociale după înfrângerea de aseară. Mathys a dat dovadă de curaj și îndrăzneală când a ieșit în față să execute un penalti, însă cei care l-au abuzat nu sunt altceva decât niște lași, ascunzându-se în spatele unor nume de utilizator și profiluri anonime pentru a-și exprima opiniile abominabile", a transmis clubul londonez.

Oficialii lui Tottenham au anunțat și măsuri concrete: "Vom colabora cu autoritățile și cu platformele de social media pentru a lua cele mai ferme măsuri posibile împotriva oricărei persoane pe care o putem identifica. Suntem alături de tine, Mathys".

