A semnat cu Tottenham! Lovitura dată de echipa la care joacă și Radu Drăgușin



În iarna lui 2024, Tottenham l-a adus pe stoperul român Radu Drăgușin de la Genoa pentru 25 de milioane de euro + Djed Spence, care a petrecut o jumătate de sezon sub formă de împrumut la echipa din Serie A.



Ulterior, fundașul stânga a revenit la Spurs, iar în sezonul trecut a impresionat staff-ul tehnic. Cu un contract scadent până în 2028, Djed Spence a semnat acum o nouă înțelegere cu londonezii.



Englezul va avea un contract mult mai bun, încasând un salariu mai mare. Anunțul a fost făcut de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri.



”Djed Spence a semnat un nou contract la Tottenham, acordul e gata de câteva săptămâni, iar acum a fost și semnat. Urmează anunțul oficial”, a scris italianul pe Twitter/X.