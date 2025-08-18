Tottenham vrea să aducă un super jucător din Premier League! Au pus pe masă 60.000.000 de lire

Tottenham vrea să aducă un super jucător din Premier League! Au pus pe masă 60.000.000 de lire
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham vrea să dea lovitura în pe finalul perioadei de transferuri.

Echipa lui Radu Drăgușin a început excelent sezonul în Premier League și s-a impus cu 3-0 în fața lui Burnley.

Tottenham vrea să dea lovitura și a pus pe masă 60 de milioane de lire

Eberechi Eze este unul dintre cei mai buni jucători din Premier League, iar englezul a început noul sezon cu un gol din lovitură liberă, dar care a fost anulat în urma unei decizii rare de arbitraj.

Tottenham a pus ochii pe starul lui Crystal Palace, iar jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit faptul că echipa la care joacă Radu Drăgușin e gata să ofere 55 de milioane de lire sterline + încă 5 sub formă de bonusuri.

Jucătorul de 27 de ani și-a anunțat echipă în legătură cu dorința sa de a merge la Tottenham, iar oficialii celor două echipe sunt în discuții.

Mijlocașul ofensiv a marcat 40 de goluri și 28 de pase decisive în tricoul lui Crystal Palace.

55 de milioane de euro este cota lui Eberechi Eze, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

