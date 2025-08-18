Tottenham vrea să aducă un super jucător din Premier League! Au pus pe masă 60.000.000 de lire

Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.

Echipa lui Radu Drăgușin a început excelent sezonul în Premier League și s-a impus cu 3-0 în fața lui Burnley.

Eberechi Eze este unul dintre cei mai buni jucători din Premier League, iar englezul a început noul sezon cu un gol din lovitură liberă, dar care a fost anulat în urma unei decizii rare de arbitraj.

Tottenham a pus ochii pe starul lui Crystal Palace, iar jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit faptul că echipa la care joacă Radu Drăgușin e gata să ofere 55 de milioane de lire sterline + încă 5 sub formă de bonusuri.

Jucătorul de 27 de ani și-a anunțat echipă în legătură cu dorința sa de a merge la Tottenham, iar oficialii celor două echipe sunt în discuții.

