Londonezii vin după dezamăgirea din Supercupa Europei, pierdută la penalty-uri cu PSG, dar prestația solidă contra campioanei continentale le dă motive de optimism.

Thomas Frank trebuie să resusciteze o echipă care anul trecut a terminat pe locul 17, cea mai slabă clasare din era Premier League.

Istoricul îi ajută pe „albi”: de fiecare dată când au debutat acasă cu o echipă promovată, au câștigat.

Tottenham - Burnley, LIVE pe VOYO de la 17:00

Problemele de lot rămân însă mari. James Maddison, Radu Drăgușin, Kulusevski, Udogie și Solomon lipsesc, iar Bissouma e incert după ce a fost exclus din lotul cu PSG. În schimb, Dominic Solanke e gata să revină ca titular.

De partea cealaltă, Burnley a impresionat în Championship, cu 16 goluri primite în 46 de etape, record absolut în ligile engleze.

Totuși, realitatea din Premier League e alta: „clareții” au primit gol în ultimele 20 de meciuri jucate la acest nivel și au pierdut fiecare din ultimele trei starturi de sezon.

