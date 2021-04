Dupa ce l-au adus pe pustiul comparat cu Neymar, City l-a transferat si pe micul Messi! Pe ce jucator a pus mana Guardiola

Dario Ariel Saemiento (18 ani) este noul jucator al lui City. Semifinalista Champions League va plati intre 6 si 18 milioane de euro pentru el, diferenta fiind reprezentata de anumite bonusuri de performanta, la care se adauga un procemt de 20% dintr-o eventuala revanzare.

City il urmareste pe Saemiento din noiembrie. Dario va semna un contrat pe 5 ani. Argentinianul evolueaza pe pozitia de extrema dreapta si este vazut drept inlocuitorul lui Messi in echipa nationala. semnat un contract pe 5 ani.

Confirmed and done deal. Manchester City sign Darío Ariel Sarmiento from Estudiantes, the Argentinian winger [18 years old] will arrive in June to join City Group. ???????????? #MCFC

Details: $6m guaranteed + $12m add ons + 20% future sale to Estudiantes. Five years contract. ???? https://t.co/2kUp7yNUN0