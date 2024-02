Ange Postecoglou, pus la zid după înfrângerea cu Wolves: "De ce l-ați luat pe Drăgușin dacă nu-l folosiți?"

Joao Gomes a reuşit o dublă pentru "lupi", iar pentru gazde a marcat Kulusevski, în debutul primei reprize. Radu Drăguşin nu a fost utilizat de antrenorul lui Tottenham, rămânând pe banca de rezerve.

În clasament conduce FC Liverpool, cu 57 de puncte, urmată de Arsenal (55 de puncte), Manchester City (52 de puncte, două meciuri mai puțin disputate), Aston Villa (49 de puncte), iar Tottenham este pe locul 5, cu 47 de puncte.

Ange Postecoglou, criticat că nu l-a folosit pe Radu Drăgușin

La finalul partidei, fanii lui Spurs au analizat evoluția echipei favorite în meciul cu Wolves, iar Ange Postecoglou a fost criticat pentru că nu i-a oferit o șansă și internaționalului român.

They won't play Dragusin alot this season to avoid the 5M in bonuses. FACTS — Mzk (@LucasMazok) February 17, 2024

"Multe evoluții teribile, Drăgușin trebuia folosit", "Poate că este timpul ca Drăgușin să aibă o șansă, apărarea e rușinoasă", "De ce l-ați luat pe Drăgușin dacă nu-l folosiți?", "Primim prea multe goluri, ar trebui găsită o soluție și pentru Drăgușin", "Drăgușin e mai bun ca Emerson", "Nu pot să cred că Drăgușin nu a jucat în locul lui Emerson", "Ange a făcut greșit schimbările" sunt doar câteva dintre reacțiile apărute pe rețelele de socializare.

Florin Manea: "Vorbeam cu Chivu și mi-a spus că și el a pățit acelaași lucru la Ajax"

Impresarul lui Radu Drăgușin, a acordat un nou interviu în presa din Italia în care a vorbit despre situația fundașului de la Spurs. Agentul spune că a discutat inclusiv cu Cristi Chivu, fost mare fundaș în Serie A, câștigător al Ligii Campionilor cu Inter Milano, care i-a transmis că a avut un start similar cu al lui Drăgușin în momentul în care a ajuns la Ajax Amsterdam.

"Drăgușin are nevoie de timp la Tottenham, dar se simte bine și așteaptă să joace. E normal, trebuie să își aștepte șansa. Vorbeam cu Chivu și mi-a spus că și el a pățit acelaași lucru la Ajax, când a rămas rezervă în primele luni. Eu am încredere în Drăgușin, are un caracter impresionant", a spus Florin Manea, la emisiunea "Si Gonfia la Rete", de la Radio CRC, citat de Calcio Napoli.