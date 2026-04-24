Micky van de Ven, dorit de granzii Angliei! Fundașul lui Tottenham are deja o favorită

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, atât Liverpool FC, cât și Manchester United sunt interesate de fundașul olandez. Tottenham ar cere în jur de 90 de milioane de euro pentru a-l lăsa să plece.
Interesul este confirmat și de publicația The Athletic, care susține că ambele cluburi își doresc să-și întărească defensiva în mercato de vară.
Van de Ven ar dori la Liverpool
Chiar dacă este dorit de ambele forțe din Anglia, fundașul ar avedeja a o opțiune clară. Conform sursei citate, van de Ven ar alege fără ezitare Liverpool, în cazul în care „cormoranii” vor face o ofertă concretă.
Unul dintre motivele principale este posibilitatea de a evolua alături de compatriotul său, Virgil van Dijk, dar și faptul că familia jucătorului simpatizează cu gruparea de pe Anfield.
Viitorul lui van de Ven depinde însă și de parcursul lui Tottenham. Londonezii sunt implicați în lupta pentru evitarea retrogradării, iar o eventuală cădere în Championship ar deschide larg ușa plecărilor.
În schimb, dacă echipa rămâne în Premier League, situația se poate complica, mai ales că Cristian Romero este și el aproape de o despărțire, iar clubul nu ar dori să-și piardă ambii fundași centrali.
Cotat la aproximativ 65 de milioane de euro, Micky van de Ven a bifat 40 de meciuri în acest sezon pentru Tottenham, reușind să marcheze de șapte ori și să ofere o pasă decisivă.