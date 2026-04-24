Micky van de Ven, dorit de granzii Angliei! Fundașul lui Tottenham are deja o favorită

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, atât Liverpool FC, cât și Manchester United sunt interesate de fundașul olandez. Tottenham ar cere în jur de 90 de milioane de euro pentru a-l lăsa să plece.

Interesul este confirmat și de publicația The Athletic, care susține că ambele cluburi își doresc să-și întărească defensiva în mercato de vară.

Van de Ven ar dori la Liverpool

Chiar dacă este dorit de ambele forțe din Anglia, fundașul ar avedeja a o opțiune clară. Conform sursei citate, van de Ven ar alege fără ezitare Liverpool, în cazul în care „cormoranii” vor face o ofertă concretă.