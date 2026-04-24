Micky van de Ven, dorit de granzii Angliei! Fundașul lui Tottenham are deja o favorită

Micky van de Ven a devenit unul dintre cei mai căutați fundași din Premier League.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, atât Liverpool FC, cât și Manchester United sunt interesate de fundașul olandez. Tottenham ar cere în jur de 90 de milioane de euro pentru a-l lăsa să plece.

Interesul este confirmat și de publicația The Athletic, care susține că ambele cluburi își doresc să-și întărească defensiva în mercato de vară.

Van de Ven ar dori la Liverpool

Chiar dacă este dorit de ambele forțe din Anglia, fundașul ar avedeja a o opțiune clară. Conform sursei citate, van de Ven ar alege fără ezitare Liverpool, în cazul în care „cormoranii” vor face o ofertă concretă.

Unul dintre motivele principale este posibilitatea de a evolua alături de compatriotul său, Virgil van Dijk, dar și faptul că familia jucătorului simpatizează cu gruparea de pe Anfield.

Viitorul lui van de Ven depinde însă și de parcursul lui Tottenham. Londonezii sunt implicați în lupta pentru evitarea retrogradării, iar o eventuală cădere în Championship ar deschide larg ușa plecărilor.

În schimb, dacă echipa rămâne în Premier League, situația se poate complica, mai ales că Cristian Romero este și el aproape de o despărțire, iar clubul nu ar dori să-și piardă ambii fundași centrali.

Cotat la aproximativ 65 de milioane de euro, Micky van de Ven a bifat 40 de meciuri în acest sezon pentru Tottenham, reușind să marcheze de șapte ori și să ofere o pasă decisivă.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate
ARTICOLE PE SUBIECT
Sănătate mintală cu forța nu se poate: Elena Rybakina refuză ajutorul psihologului, după ce WTA a considerat-o „abuzată”
Ilie Stan: "Gigi se bagă tot timpul. De-aia a ajuns FCSB în play-out!". Opinie pertinentă despre Rădoi
Calculele pentru Europa, date peste cap după ce U Cluj și Universitatea Craiova s-au calificat în finala Cupei României
Nu s-a mișcat! Cum a fost surprins Andrei Nicolescu după ce Dinamo a fost eliminată din Cupa României
Real Madrid, lovitură de proporții! Cât plătește pentru transferul lui Victor Osimhen
Dennis Man, spectator la show-ul rivalului pe post Esmir Bajraktarevic! Câte goluri și pase de gol a dat bosniacul
Turcii s-au lămurit deja în cazul lui Mirel Rădoi, după primele antrenamente la Gaziantep
U Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României 2026 | Câți bani va încasa câștigătoarea
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Noul antrenor de la FCSB a dezvăluit ce ar fi dus la decizia lui Mirel Rădoi de a pleca: ”Era o situație limită!”

Toni Conceicao, la FCSB? Portughezul a oferit prima reacție

Șeful lui Mirel Rădoi a spus de ce l-a ”furat” pe antrenor de la FCSB: ”Asta ne-a atras!”

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, 1-4 d.l.d. | Sărbătoare în Bănie după o calificare dramatică în finala Cupei României

Surprize în echipa de start a lui FCSB la primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi! Decizia lui Gigi Becali

Nu s-a mișcat! Cum a fost surprins Andrei Nicolescu după ce Dinamo a fost eliminată din Cupa României
Real Madrid, lovitură de proporții! Cât plătește pentru transferul lui Victor Osimhen
Turcii s-au lămurit deja în cazul lui Mirel Rădoi, după primele antrenamente la Gaziantep
Dennis Man, spectator la show-ul rivalului pe post Esmir Bajraktarevic! Câte goluri și pase de gol a dat bosniacul
Ilie Stan: "Gigi se bagă tot timpul. De-aia a ajuns FCSB în play-out!". Opinie pertinentă despre Rădoi
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin după ce i-a oferit 20 de minute contra lui Burnley
Englezii tranșează duelul Drăgușin - Van de Ven. Ce solicită înaintea derby-ului Tottenham - Arsenal
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Cât au ajuns să coste benzina și motorina în unele stații. Prețurile au crescut semnificativ peste noapte

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

