Românul din Premier League se transferă în LaLiga, în ultima zi de mercato! Anunțul lui Fabrizio Romano

Corbeanu, fost internațional român de juniori, devenit în 2021 internațional canadian la nivel de seniori, va semna astăzi cu Granada, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Produs al academiei lui Wolves, Corbeanu a evoluat pentru echipele de juniori ale clubului din Anglia și a debutat în Premier League la o partidă cu Tottenham (0-2), din mai 2021, când a fost introdus pe finalul jocului.

Împrumutat de-a lungul carierei la Sheffield Wednesday, MK Dons, Blackpool, Arminia Bielefeld sau Grasshoppers, Theo Corbeanu va fi cedat definitiv de aceasă dată de Wolves, la Granada.

Corbeanu va efectua vizita medicală la Granada și va semna cu ocupanta penultimului loc din LaLiga.

Granada, antrenată de Alexander Medina, a acumulat doar 11 puncte în primele 22 de etape din acest sezon și se află la o distanță de șase lungimi față de ultima poziție care asigură salvarea de la retrogradare.

????????⚪️ Theo Corbeanu leaves Wolves and he’s on his way to medical as new Granada player.

Permanent transfer agreed and now being finalised. pic.twitter.com/2xeWZyMSIp