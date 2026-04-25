Tottenham, cu un picior în "B" după ultimul meci din Premier League!
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Tottenham se află într-o situație complicată, pe primul loc retrogradabil din Premier League, în contextul în care obiectivele fixate de conducere erau cu totul altele la începutul acestui sezon.

Situația se complică semnificativ pentru Tottenham în Premier League

Londonezii nu au mai câștigat din decembrie, au doar 31 de puncte și situația lor se complică semnificativ după fiecare etapă. Nottingham Forest, una dintre echipele implicate în lupta pentru evitarea retrogradării, nu a mai pierdut de șase etape, iar în ultima rundă a ”spulberat-o” pe Sunderland chiar pe Stadium of Light, scor 5-0!

Astfel, distanța dintre Tottenham și Nottingham Forest, care ocupă locul 16, este acum de opt puncte, ținând cont că londonezii au un meci în minus, cel din această etapă cu Wolverhampton. 

Londonezii sunt obligați să câștige pe Molineaux cu deja retrogradata Wolves pentru a mai spera la salvare pe acest final de sezon. Diferența față de următoarea clasată, West Ham, este de două puncte.

  Meciul dintre Wolves și Tottenham este de la ora 17:00, LIVE pe VOYO!

Cum arată clasamentul din Premier League, după Sunderland - Nottinham Forest 0-5:

VIDEO: Sunderland - Nottingham Forest 0-5 (REZUMAT)

Ce șanse are, de fapt, Tottenham să retrogradeze

„Putem câștiga toate cele cinci meciuri rămase”, a spus noul antrenor Roberto De Zerbi recent. Un scenariu ce pare, la prima vedere, aproape imposibil. Potrivit analizelor OPTA, șansele ca Tottenham să câștige toate cele cinci partide sunt de doar 0,23%.

Realitatea este, totuși, ceva mai nuanțată. Trei victorii ar putea fi suficiente pentru salvare, pragul de 40 de puncte fiind, de obicei, decisiv. Tottenham are acum 31 de puncte, iar un final bun de sezon ar putea schimba totul.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate”
Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate”
Sunderland - Nottingham Forest 0-5 pe VOYO! Oaspeții au făcut spectacol
Sunderland - Nottingham Forest 0-5 pe VOYO! Oaspeții au făcut spectacol
Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent
Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent
Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”
Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
Revoltați de situația jucătorului dat dispărut la FCSB, au primit un verdict crunt din partea lui Becali: ”Hai să zic cum s-a judecat!”
Revoltați de situația jucătorului dat dispărut la FCSB, au primit un verdict crunt din partea lui Becali: ”Hai să zic cum s-a judecat!”
După un început perfect de an, dezastrul: Carlos Alcaraz confirmă scenariul negru. Nu va juca la Roland Garros
După un început perfect de an, dezastrul: Carlos Alcaraz confirmă scenariul negru. Nu va juca la Roland Garros
Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta

Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta

Cum devine Cristi Chivu campion al Italiei cu Inter Milano încă din acest week-end!

Cum devine Cristi Chivu campion al Italiei cu Inter Milano încă din acest week-end!

La doar 29 de ani, Balonul de Aur amenință cu o decizie radicală: retragerea!

La doar 29 de ani, Balonul de Aur amenință cu o decizie radicală: retragerea!

Președintele clubului a anunțat că antrenorul poate pleca după show-ul din Cupa Italiei

Președintele clubului a anunțat că antrenorul poate pleca după show-ul din Cupa Italiei

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Amenințat cu demisia de către Mihai Stoica, Gigi Becali reacționează: ”Bă, stai puțin, nu e chiar așa!”

Variantă-surpriză pentru postul de antrenor la FCSB!

Variantă-surpriză pentru postul de antrenor la FCSB!



Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”
Dorit înapoi la FCSB, Elias Charalambous poate semna cu altă echipă: ”Ceva și mai sofisticat”
Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent
Aveau nevoie să piardă pentru a merge la barajul de promovare, iar ce a urmat e fără precedent
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
Simona Halep susține tenisul din Republica Moldova: va juca tocmai cu uriașul del Potro, la Chișinău
Revoltați de situația jucătorului dat dispărut la FCSB, au primit un verdict crunt din partea lui Becali: ”Hai să zic cum s-a judecat!”
Revoltați de situația jucătorului dat dispărut la FCSB, au primit un verdict crunt din partea lui Becali: ”Hai să zic cum s-a judecat!”
Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”
Gigi Becali nu renunță! Negociază ”la sânge” cu antrenorul dorit la FCSB: ”Mă, băiatule!”
Manchester City e noul lider din Premier League! Cum arată ecuația luptei la titlu
Manchester City e noul lider din Premier League! Cum arată ecuația luptei la titlu
Manchester City o bate pe Arsenal și relansează lupta la titlu! Nebunie în Premier League
Manchester City o bate pe Arsenal și relansează lupta la titlu! Nebunie în Premier League
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Sunderland - Nottingham Forest 0-5 pe VOYO! Oaspeții au făcut spectacol
Sunderland - Nottingham Forest 0-5 pe VOYO! Oaspeții au făcut spectacol
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

stirileprotv Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

stirileprotv Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

stirileprotv O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

