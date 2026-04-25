Tottenham se află într-o situație complicată, pe primul loc retrogradabil din Premier League, în contextul în care obiectivele fixate de conducere erau cu totul altele la începutul acestui sezon.

Situația se complică semnificativ pentru Tottenham în Premier League

Londonezii nu au mai câștigat din decembrie, au doar 31 de puncte și situația lor se complică semnificativ după fiecare etapă. Nottingham Forest, una dintre echipele implicate în lupta pentru evitarea retrogradării, nu a mai pierdut de șase etape, iar în ultima rundă a ”spulberat-o” pe Sunderland chiar pe Stadium of Light, scor 5-0!

Astfel, distanța dintre Tottenham și Nottingham Forest, care ocupă locul 16, este acum de opt puncte, ținând cont că londonezii au un meci în minus, cel din această etapă cu Wolverhampton.

Londonezii sunt obligați să câștige pe Molineaux cu deja retrogradata Wolves pentru a mai spera la salvare pe acest final de sezon. Diferența față de următoarea clasată, West Ham, este de două puncte.

Meciul dintre Wolves și Tottenham este de la ora 17:00, LIVE pe VOYO!

Cum arată clasamentul din Premier League, după Sunderland - Nottinham Forest 0-5: