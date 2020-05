Doliu in fotbalul englez: a murit un fost castigator al Cupei UEFA! Era cel mai tanar debutant al lui City

Fostul fotbalist englez Glyn Pardoe a murit la varsta de 73 de ani. El a ramas in istoria fotbalului drept cel mai tanar debutant al lui Manchester City.

Fundasul a debutat pentru "cetateni" in aprilie 1962, la varsta de 15 ani si 341 de zile. Si-a petrecut intreaga cariera la City si a facut parte din lotul care a castigat Cupa UEFA in 1970.

In acelasi an, el avea sa inscrie golul victoriei in finala Cupei Ligii, in fata celor de la West Bromwich Albion.

In total, fundasul a jucat 14 ani la City, adunand 380 de aparitii in toate competitiile.

Vestea mortii lui Glyn Pardoe i-a indurerat pe cei de la Manchester City, care le-au transmis condoleante prietenilor si familiei acestuia.

Nepotul lui Glyn Pardoe este in prezent in echipa U23 a lui City. Mijlocasul in varsta de 18 ani, Tommy Doyle, a debutat in octombrie 2019 in meciul din Cupa Ligii contra lui Southampton.

Tanarul care ii calca pe urme bunicului sau la City a spus ca acesta va fi intotdeauna eroul lui.