Dezvaluiri INCREDIBILE facute azi in Anglia: echipa din Premier League care a imprumutat bani de la familia lui Osama bin Laden

Sheffield United, abia revenita in Premier League, a fost ajutata cu un imprumut de 3 milioane de lire de familia lui Osama bin Laden! O instanta britanica incearca sa rezolve lupta interna din club. Coproprietarii echipei, Kevin McCabe si Printul Abdullah bin Mosad bin Abdulaziz Al Saud, membru al familiei regale saudite, nu se mai inteleg. In a 4-a zi de audieri, in fata judecatorului au fost prezentate dovezi care legau echipa din Sheffield de familia fostului lider terorist.

McCabe si Abdullah se cearta din cauza sumei primite ca 'imprumut' din partea arabilor. Abdullah sustine ca banii ar trebui sa fie returnati, in timp ce McCabe spune ca a fost vorba despre o suma nerambursabila adusa in club de partenerul sau.

Avocatul lui Abdullah, Andreas Gledhill, sustine ca McCabe a stiut ca banii provin dintr-o alta sursa, adica de la un membru al familiei Bin Laden

Sheffield United a fost surpriza sezonului in liga secunda engleza. A reusit promovarea directa, desi nu se astepta decat la o clasare la mijlocul clasamentului inainte de startul campionatului.