EXCLUSIV | Viitorul a confirmat numele primei echipe care a trimis oferta pentru Ianis Hagi: "Negociem acum cu formatii din Spania, Belgia, Italia si Anglia"

Ianis Hagi va pleca de la Viitorul in aceasta vara. "Sansele sa mai ramana sunt foarte mici", spune directorul general al clubului de la Ovidiu, Cristian Bivolaru.

Ianis Hagi va fi vandut de Viitorul in aceasta vara. FCSB nu este o varianta luata in considerare de oficialii de la Ovidiu. Cristian Bivolaru, directorul general al clubului FC Viitorul, a confirmat ca au existat discutii cu spaniolii de la Girona, dar acestea nu s-au concretizat. Intre timp, Girona a retrogradat din La Liga.

Acum, Viitorul negociaza cu echipe din Spania, Belgia, Italia si Anglia.

"A existat interes de la Girona, dar nu a fost o prioritate! Sunt alte discutii acum"

Cristian Bivolaru a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

"Nu se pune problema unui transfer pentru FCSB, pentru ca, din fericire, exista variante mult mai interesante. Variante mult mai interesante.

A fost si un interes al Gironei, dar nu era una dintre solutiile prioritare! Raman discutii cu echipe din Spania, Belgia, Italia, chiar si cu echipe din Anglia! Din Turcia nu am vazut nimic, doar ce a fost in presa legat de un interes al lui Terim.

Cred ca un club care vrea sa cumpere bun si ieftin ar trebui sa faca pasul acum, pentru ca dupa EURO pretul poate creste. Asa a facut Brighton cu Baluta, accelerand transferul in iarna.



Dupa turneul final, daca Ianis si ceilalti jucatori vor avea prestatii de calitate, cota lor va sari.

Numarul scouterilor va depasi numarul spectatorilor acolo, deci va dati seama ce sansa e pentru jucatori.

Sunt foarte mici sansele ca Ianis sa mai ramana la Viitorul", a spus Cristian Bivolaru.