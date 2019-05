Costel Pantilimon, desemnat cel mai bun portar din liga a doua engleza: "E subevaluat in Anglia!" 

Costel Pantilimon a avut un sezon bun la Nottingham Forest.

Cu 15 meciuri fara gol primit, Costel Pantilimon a fost inclus in echipa sezonului in Championship, liga a doua engleza. Evolutiile lui Costel Pantilimon au avut media 6.8 pe parcursul sezonului, iar cei de la Forest considera ca portarul roman este subevaluat in Anglia.

"Pantilimon e subevaluat!"

"A fost destul de criticat la inceputul sezonului, dar cred ca este subevaluat si subapreciat pentru ce face el. Si-a demonstrat calitatile in ultimele 5-6 luni. A aratat ca e un portar de top. Cred ca nu merita sa fie criticat. A avut grija de echipa in ultima perioada, si-a protejat fundasii, mai ales pe mine", a spus Jack Robinson.

Echipa sezonului in Championship

Nottingham Forest a incheiat sezonul pe locul 9, departe de locurile de promovare.